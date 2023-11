Manchester United x Newcastle: onde assistir ao vivo o jogo hoje (01/11) pela Copa da Liga Inglesa

Manchester United x Newcastle disputam hoje, quarta-feira (01/11), as oitavas de final da Copa da Liga Inglesa. O jogo ocorre às 17h15 (horário de Brasília), no Estádio Old Trafford, em Stretford, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Manchester United x Newcastle ao vivo?

A partida entre Newcastle x Manchester United poderá ser acompanhada ao vivo pelo Star+, a partir das 17h15 (horário de Brasília).

Como Manchester United x Newcastle chegam para o jogo?

Manchester United e Newcastle estrearam na terceira rodada da Copa da Liga Inglesa, quando venceram Crystal Palace por 3 a 0 e Manchester City por 1 a 0, respectivamente.

Manchester United x Newcastle: prováveis escalações

Newcastle: Nick Pope; Livramento, Schar, Lascelles e Targett; Willock, Bruno Guimarães e Joelinton; Almirón, Callum Wilson e Anthony Gordon. Técnico: Eddie Howe.

United: Onana; Dalot, Varane, Maguire e Reguilon; Amrabat e Eriksen; Antony, Mount e Garnacho; Hojlund. Técnico: Erik ten Hag.

FICHA TÉCNICA

Manchester United x Newcastle

Copa da Liga Inglesa

Local: Estádio Old Trafford, em Stretford, Inglaterra

Data/Horário: 01 de novembro de 2023, 17h15