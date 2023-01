Manchester United x Charlton: onde assistir e horário do jogo hoje (10/01) pela Copa da Liga Inglesa

As equipes Manchester United x Charlton disputam nesta terça-feira (10/01) as quartas de final da Copa da Liga Inglesa. O jogo tem início às 17h (horário de Brasília), no Estádio Old Trafford, em Manchester. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Manchester United x Charlton ao vivo?

A partida Manchester United x Charlton pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Star+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como Manchester United x Charlton​​ chegam para o jogo?

Manchester United iniciou na Copa da Liga Inglesa durante a terceira rodada com uma vitória de 4 a 2 sobre Aston Villa. Nas oitavas de final, a equipe superou Burnley por 2 a 0.

Durante as primeiras três rodadas, Charlton eliminou Queens Park Rangers nos pênaltis, após empate de 1 a 1; Walsall por 1 a 0; e Stevenage nos pênaltis, após empate por 1 a 1. Nas oitavas, a equipe eliminou o Brighton nos pênaltis após empate sem gols.

Prováveis escalações

Manchester United: Butland; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire e Malacia; Fred, McTominay e Eriksen; Elanga, Martial e Garnacho. Técnico: Erik ten Hag.

Charlton: MacGillivray; Clare, Ness, Lavelle, Inniss e Sessegnon; Rak-Sakyi, Dobson, Morgan e Blackett-Taylor; Stockley. Técnico: Dean Holden.

FICHA TÉCNICA

Manchester United x Charlton

Copa da Liga Inglesa

Local: Estádio Old Trafford, em Manchester

Data/Horário: 10 de janeiro de 2023, 17h