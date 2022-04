Manchester City x Liverpool: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (10/04) pela Premier League

As equipes Manchester City x Liverpool entram em campo às 12h30 (horário de Brasília) de hoje, domingo (10/04), para disputar a 32° rodada do Campeonato Inglês, a Premier League. A partida acontecerá no Estádio Etihad, em Manchester. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Manchester City x Liverpool ao vivo?

A partida Manchester City x Liverpool pode ser acompanhada ao vivo pelo canal ESPN e pelo serviço de streaming Star+, a partir das 12h30 (horário de Brasília).

Como Manchester City x Liverpool chegam para o jogo?

City e Liverpool são o líder e o vice-líder da Premier League, respectivamente.

Manchester City acumula 23 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Seu saldo de gols é composto por 70 gols marcados e apenas 18 gols sofridos. Seus últimos 5 jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Já Liverpool detém 22 vitórias, 6 empates e 2 derrotas, além de 77 gols marcados contra 20 sofridos. A equipe está em uma sequência de 8 vitórias pela Premier League.

Prováveis escalações

Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Laporte, João Cancelo; Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Foden e Sterling. Técnico: Pep Guardiola.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago Alcântara; Salah, Mané e Luis Díaz. Técnico: Jürgen Klopp.

Ficha técnica - Manchester City x Liverpool

Local: Estádio Etihad, em Manchester

Data/horário: 10 de abril de 2022, às 12h30