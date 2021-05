Manchester City prepara oferta de R$ 745 milhões por Kane, diz jornal

Principal nome do Tottenham, o atacante Harry Kane expressou seu desejo de deixar os Spurs na última segunda-feira, de acordo com a imprensa britânica. E o principal candidato a contratar o jogador de 27 parece ser o Manchester City, que já planeja fazer uma oferta pelo atleta.

Segundo informações do jornal "The Mirror", o clube de Pep Guardiola estuda oferecer em torno de 100 milhões de libras esterlinas (cerca de R$ 745 milhões) para tirar o camisa 10 de Londres. Kane, entretanto, tem mais três anos de contrato, o que dificulta qualquer negócio.

O portal ainda traz os números do salário de atleta, e diz que Kane recebe na casa de 200 mil libras semanais (quase R$ 1,5 milhão). No entanto, com uma transferência para o Manchester City, o jogador poderia ganhar ainda mais no Etihad Stadium.

Além do Manchester City, o Manchester United e o Chelsea também monitoram a situação do jogador. Enquanto os Diabos Vermelhos aparecem com menos força nos bastidores, o Tottenham não tem a intenção de vender Kane para os Blues, que são rivais diretos em Londres.

Em 47 jogos na temporada com a camisa dos Spurs, Kane balançou as redes 32 vezes e deu ainda 16 assistências para gols de seus companheiros.

SUBSTITUTO DE AGÜERO?Caso seja contratado pelo Manchester City, Harry Kane chegará para herdar a vaga de Sergio Agüero, que deixará o clube após dez anos. Além disso, o atleta poderá herdar também a camisa 10, que hoje é usada pelo argentino. Outro nome na mira dos Cityzens é o de Erling Haaland, do Borussia Dortmund.