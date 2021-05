Com novo técnico sondado pelo Paysandu, Manaus anuncia meia ex-Remo para a Série C

O Manaus FC anunciou a contratação do meia Allan Dias, que defendeu as cores do Clube do Remo em 2016. Ele estava atuando no futebol paulista.

É o primeiro reforço anunciado pelo time baré para a disputa da Série C. O Gavião estreia na terceira divisão no próximo domingo, dia 30, na Arena da Amazônia, contra o Santa Cruz.

Allan Dias, 32 anos, é um meia com experiência e acumula passagens por São Paulo, Volta Redonda-RJ, Red Bull Brasil-SP, Remo e Santa Cruz-PE.

Recentemente disputou o Paulistão pelo São Bento, quando caiu para a Série A2. Ele atua ainda como segundo volante e até centroavante. No Remo, alternou entre reserva e titular. Levou o Leão à Justiça querendo receber R$ 173 mil. E, no acordo, aceitou R$ 60 mil.

Técnico Novo

Além do meia, o clube também anunciou o técnico Marcelo Martelotte como substituto de Luizinho Lopes que pediu dispensa do Gavião na segunda-feira (24), logo após do título de campeão. O Manaus não perdeu tempo e logo publicou a contratação de Martelotte que já comandou o Ituano-SP, Santa Cruz, Sport, Atlético Goianiense e Paraná. Seu último trabalho foi no Taubaté-SP que o livrou do rebaixamento.

Martelotte chegou a ser um dos nomes cotados pelo Paysandu para substituiur Itamar Schulle. A diretoria bicolor, no entanto, acertou a contratação de Vinícius Eutrópio, que assume efetivamente o comando do elenco alviceleste na tarde desta terça-feira (25).