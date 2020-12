Mal, Cristiano Ronaldo perde pênalti e Juventus empata com a Atalanta

Em um jogo raro onde Cristiano Ronaldo não vai bem, a Juventus terminou no empate em 1 a 1 com a Atalanta. Pela 12ª rodada do Campeonato Italiano, a equipe comandada por Andrea Pirlo abriu o placar com Chiesa, mas Freuler garantiu que acabasse tudo igual.

Durante a partida, o craque português foi muito mal. Inclusive, o camisa 7 da Juventus cobrou um pênalti, que foi defendido por Gollini. Do lado da equipe de Turim, Morata também teve destaque negativo e desperdiçou oportunidades.

Com Cristiano Ronaldo mal, coube a outro jogador decidir. Aos 29 minutos do primeiro tempo, Chiesa recebeu de Betancur na ponta, cortou para dentro e acertou um chute de rara felicidade para abrir o placar na partida.

Aos 12 do segundo tempo, Freuler aproveitou bola sobrada para, também de fora da área, acertar um lindo chute e deixar tudo igual.

Dybala entrou na partida com 40 minutos do segundo tempo e não conseguiu fazer muita coisa. Por outro lado, o argentino camisa 10 da Atalanta, Papu Gómez, também saiu do banco, mas aos sete minutos da segunda etapa, e mudou a cara da equipe de Bergamo.