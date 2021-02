Mais que o dobro do Paulistão: veja quanto o Palmeiras pode lucrar com o terceiro lugar no Mundial de Clubes

Quatro dias após ser eliminado pelo Tigres na semifinal do Mundial de Clubes, o Palmeiras volta a campo no Catar, nesta quinta-feira (11), às 12h (de Brasília), diante do Al-Ahly, na disputa pelo terceiro lugar no torneio e, acima de tudo, busca uma premiação milionária para os cofres palestrinos.

O Alviverde teve de adiar o sonho de conquistar o bi-campeonato Mundial, o primeiro nos moldes organizados pela FIFA. A queda para os mexicanos fez com que o Verdão deixasse de lucrar, no mínimo, cerca de US$ 4 milhões (R$ 21,4 milhões). Em caso de título, o prêmio seria de US$ 5 milhões (R$ 26,7 milhões).

Apesar da frustração na semifinal, o atual campeão da Libertadores, ainda assim, pode retornar ao Brasil com uma premiação considerável no bolso. Caso vença o Al-Ahly, além do terceiro lugar no Mundial, o Palestra receberá a quantia de US$ 2,5 milhões (R$ 13,4 milhões). Em caso de derrota, o valor cai para US$ 2 milhões (R$ 10,7 milhões).

Fazendo uma comparação direta com a premiação do título do Paulistão de 2020, por exemplo, os valores possíveis para o Palmeiras conquistar no torneio da FIFA equivalem a mais que o dobro do ganho no estadual. Após vencer o rival Corinthians na final, a FPF (Federação Paulista de Futebol) pagou ao Verdão exatos R$ 5 milhões.

