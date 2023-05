Maior campeonato de futebol amador do Estado reuniu mais de 140 equipes em Augusto Correa; veja

No dia 1º de maio, ocorreu o maior campeonato de futebol amador do estado no município de Augusto Corrêa, localizado no nordeste do Pará. Com aproximadamente 46 mil moradores, a cidade é repleta de aficionados por futebol, sendo praticado por pessoas de todas as idades e gêneros, desde crianças até idosos.

Na competição do Dia do Trabalhador deste ano, 147 equipes, provenientes tanto da cidade principal quanto das comunidades do interior, se inscreveram. O prefeito Estrela Nogueira deu o pontapé inicial do torneio e afirmou: "É uma forma de homenagear nossos trabalhadores, que, ao longo do ano, garantem o desenvolvimento do nosso município por meio do serviço público, pesca e agricultura familiar, setores que movimentam significativamente nossa economia."

O futebol é verdadeiramente democrático e abrange todas as faixas etárias. O professor Milton Silva, conhecido como Miltinho, e líder da equipe Ideal Master da comunidade de Inaiá, expressou que o evento é aguardado ansiosamente pela comunidade: "É uma grande alegria para nós poder participar deste evento de entretenimento para as comunidades do nosso município. Hoje, nos sentimos felizes e gratos pela boa gestão que estamos presenciando, sendo esta uma grande festa para toda a comunidade."

SAIBA MAIS



Após a conclusão do campeonato, foram distribuídos prêmios e troféus, mas a celebração real foi de camaradagem, como afirmou Kelvin de Souza, capitão da equipe vencedora. "Quero expressar minha gratidão a quem promove o campeonato do Dia do Trabalhador todo ano. Sou grato a Deus por mais este momento, especialmente por ter sido campeão com minha equipe. Só tenho a agradecer", pontuou.

Os jogos acontecem em um único dia, em oito campos simultaneamente, com com 147 equipes, sendo 96 na categoria principal, 25 na categoria feminino e 26 na categoria Master

Classificação final da categoria principal

- G.S.B do bairro São Benedito (Vice-campeão da categoria Principal)

- Internacional da travessa do 10 (Campeão da categoria Master)

- Penarol do Araí (Vice-campeão da categoria Master)

- Ideal do anotar (Campeã da categoria feminino)

- Inter atlética da Paxiiba (Vice-campeã da categoria feminino)