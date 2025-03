Macedônia x Gales: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (25) pelas eliminatórias da Copa

Macedônia do Norte x País de Gales disputam hoje, terça-feira (25/03), a 2° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo será realizado às 16h45 (horário de Brasília), no Arena Toše Proeski, em Escópia, Macedônia do Norte. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Macedônia do Norte x País de Gales ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV 3 e pela Disney+, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na primeira rodada, a Macedônia do Norte goleou Liechtenstein por 3 a 0, enquanto o País de Gales superou o Cazaquistão por 3 a 1.

VEJA MAIS

Macedônia do Norte x Gales: prováveis escalações

Macedônia do Norte: Dimitrievski; Dimoski, Zajkov, Musliu, Alioski; Bardhi, Alimi; Churlinov, Elmas, Trajkovski; Miovski. Técnico: Blagoja Milevski.

Gales: Darlow; Roberts, Rodon, Davies, Williams; Sheehan, Cullen; Thomas, Brooks, D. James; Johnson. Técnico: Craig Bellamy.

FICHA TÉCNICA

Macedônia do Norte x País de Gales

Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa

Local: Arena Toše Proeski, em Escópia, Macedônia do Norte

Data/Horário: 25 de março de 2025, 16h45