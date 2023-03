Macedônia do Norte x Malta: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (23/03) pela Eurocopa

As equipes Macedônia do Norte x Malta disputam nesta quinta-feira (23/03) as classificatórias para a Eurocopa. O jogo começa às 16h45 (horário de Brasília), na Arena Toše Proesk, em Escópia, Macedônia do Norte. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

• Whatsapp: Gosta de apostas? Receba notícias e conteúdos exclusivos sobre futebol, NBA e loterias. É grátis!

Onde assistir Macedônia do Norte x Malta ao vivo?

A partida Macedônia do Norte x Malta poderá ser assistida pelo serviço de streaming Star+, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

VEJA MAIS

Como Macedônia do Norte x Malta​​ chegam para o jogo?

Na Liga das Nações, Macedônia ocupou a 3° posição do Grupo 4 da Liga C com 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas.

Já Malta foi vice-líder do Grupo 2 da Liga D e acumulou um total de 2 vitórias e 2 derrotas.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

Prováveis Escalações

Macedônia do Norte: Dimitrievski; Zajkov, Ristevski, Velkovski, Alioski; Ashkovski, Bardhi, Ademi, Elmas; Trajkovski, Ristovski.

Malta: Bonello; Z. Muscat, S. Borg, Apap; J. Mbong, Guillaumier, Paiber, Camenzuli; Teuma, Jones; Satariano.

FICHA TÉCNICA

Macedônia do Norte x Malta

Eurocopa UEFA

Local: Arena Toše Proesk, em Escópia, Macedônia do Norte

Data/Horário: 23 de março de 2023, 16h45