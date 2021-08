Luxemburgo exalta retorno da torcida na vitória sobre o Confiança: 'jogou junto com a equipe'

Vanderlei Luxemburgo teve o reencontro com o torcedor do Cruzeiro em sua volta ao no clube no duelo contra o Confiança-SE, pela Série B, em que a Raposa derrotou os sergipanos por 1 a 0, gol de Marcelo Moreno em cobrança de pênalti, pela 20ª rodada da Série B.

Para o treinador, a torcida jogou junto o tempo todo com o time e isso foi bem especial, já que os cruzeirenses não viam a equipe desde de 2020. Foi a primeira vez que a China Azul esteve presente no estádio em um jogo da Série B.

E, com o apoio do torcedor, Luxa viu um Cruzeiro superior na partida, que mesmo com a forte retranca do Confiança, conseguiu sair com os três pontos, chegando aos 24, nove a menos que o quarto colocado, CRB. Confira nos vídeos as análise do comandante estrelado.