Lukaku marca em reestreia, Chelsea bate Arsenal em clássico e vence a segunda no inglês

Mais uma vitória para o Chelsea. Neste domingo, pelo segunda rodada do Campeonato Inglês, o time de Thomas Tuchel visitou o Arsenal em clássico londrino e os atuais campeões europeus não tomaram conhecimento do rival. Com gols de Lukaku e Reece James, os azuis venceram por 2 a 0.

De volta ao Chelsea para esta temporada, Romelu Lukaku precisou de apenas 15 minutos para marcar seu primeiro gol com a camisa dos Blues. O belga recebeu fora da área, protegeu sobre Pablo Marí, abriu para Reece James e apareceu no meio para finalizar a jogada. Durante a primeira passagem do atacante pelo clube, ele não havia marcado em 15 partidas.

Ainda no primeiro tempo, o Chelsea aumentou a vantagem. Mason Mount achou lindo passe para Reece James dentro da área e o ala-direito, que deu a assistência para o primeiro, finalizou com categoria para ampliar o marcador no Emirates Stadium.

No segundo tempo, o Arsenal até tentou ensaiar uma pressão no início, mas quem assustou de verdade foi o Chelsea, novamente com Lukaku. O camisa 9 recebeu cruzamento na medida de Mason Mount e cabeceou forte. O goleiro Leno se esticou, fez grande defesa e viu a bola explodir no travessão.

O começo de campeonato é bem diferente para os rivais de Londres. Enquanto o Chelsea chegou aos seis pontos em duas partidas disputadas, o Arsenal tem agora duas derrotas em dois jogos. Na estreia, os Blues venceram o Crystal Palace e os Gunners perderam para o Brentford.

​Arsenal e Chelsea voltam a campo pelo Campeonato Inglês no próximo sábado. Os Gunners visitam o Manchester City, enquanto os Blues encaram o Liverpool fora de casa. O time de Mikel Arteta, porém, tem compromisso na quarta-feira, pela Copa da Liga Inglesa, contra o West Bromwich.