Lucas Moura é relacionado e deve estrear pelo São Paulo contra o Atlético-MG

O São Paulo terá uma novidade importante no jogo deste domingo contra o Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro. O atacante Lucas Moura, que retornou ao clube após 11 anos, treinou com o elenco neste sábado e foi relacionado para a partida. A expectativa é de que ele inicie a partida no banco de reservas e tenha a oportunidade de entrar em campo por cerca de 15 a 20 minutos.

Outra notícia positiva é a presença do meia James Rodríguez nos treinamentos com o grupo. Apesar disso, ele ainda precisa de mais tempo para recuperar a melhor forma física e não foi relacionado para o confronto.

No entanto, o volante uruguaio Gabriel Neves está de volta após se recuperar de fraturas nas costelas, aumentando as opções do técnico para o meio-campo. Por outro lado, o zagueiro Arboleda será poupado devido à sequência recente de jogos, com Diego Costa entrando em seu lugar. Além disso, o meio-campista Alisson deve ser substituído pelo jovem Talles Costa.

No setor ofensivo, Michel Araújo deve retornar ao time titular, ocupando a vaga de Wellington Rato. Com a volta dos atacantes Luciano e Calleri, que estavam suspensos, o São Paulo conta com reforços importantes para o duelo.

A possível escalação do São Paulo para a partida é: Rafael; Rafinha, Diego Costa, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Talles Costa, Rodrigo Nestor e Michel Araújo; Luciano e Calleri.

Com 26 pontos na tabela, o São Paulo precisa da vitória para se reaproximar do G-4 do Brasileirão. A expectativa dos torcedores é alta com a estreia de Lucas Moura, que pode trazer um reforço significativo ao time para a sequência da competição.