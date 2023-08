Lucas Moura é oficialmente anunciado como novo reforço do São Paulo

Com a frase "Chegou a hora, voltei para casa!", o meia-atacante Lucas Moura anunciou nesta quarta-feira (2) o seu retorno ao São Paulo. O atleta de 30 anos volta ao clube depois de 11 temporadas na Europa, onde defendeu o PSG e o Tottenham. Ele assinou contrato até dezembro, enquanto negocia uma transferência para a liga de futebol dos Estados Unidos, onde deve defender o Los Angeles FC.

"É um turbilhão de emoções, parece que a ficha nem caiu ainda. Só de relembrar tudo o que vivi aqui, ver que passou tanto tempo e estou de volta, é muito emocionante. Estou muito feliz, é um momento especial na minha carreira, para a minha família. É realmente muito especial para mim", disse o jogador ao site do clube.

Por estar sem vínculo com nenhuma agremiação, Lucas pode ser registrado pelo Tricolor mesmo após o fechamento da janela de transferências, nesta quarta. O prazo principal para ele é até o dia 8 de agosto, quando encerram as inscrições para a Copa do Brasil.

Lucas deve começar a treinar no clube acompanhado de outra atração, o colombiano James Rodríguez, também recém-contratado. O restante do elenco vai para a Argentina, onde o time enfrenta o San Lorenzo, nesta quinta-feira (3), pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Lucas passou a maior parte da juventude na base são paulina até estrear profissionalmente em 2010, quando foi campeão da Copinha. Em 2012 foi campeão da Sul-Americana. Pelo São Paulo fez 128 jogos e 33 gols, até ser vendido ao PSG, onde estreou em 2013, após uma negociação de R$ 108 milhões em valores da época. De lá seguiu para o Tottenham, onde permaneceu até abril deste ano.