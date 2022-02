Lucas Lima sobre retorno ao Santos antes de acerto com o Fortaleza: 'Quase voltei para lá'

O meio-campista do Fortaleza, Lucas Limas, disse que o seu retorno para o Santos por pouco não aconteceu antes da contratação pelo Leão do Pici, no fim do ano passado. O atleta jogou no Peixe de 2014 até 2017, e depois transferiu-se para o arquirrival Palmeiras, diante de uma transição conturbada, que foi fundamental para o não retorno ao time da Baixada Santista, no final do ano passado.

Em entrevista ao canal Camisa 21, no Youtube, o atleta confirmou o caso. "Já (quase retornei ao Santos). Tinha uma época que eu estava no Palmeiras e quase volto. A minha saída não foi culpa minha, da maneira que eles falam. Eles conduziram como se eu fosse o vilão, o errado e eu fiquei quieto. Mas ainda tem meu lado da história que um dia eu vou soltar", disse.

Na época, os presidentes do Santos, Andres Rueda, e do Palmeiras, Mauricio Galiotte, estavam disposto a contratar Lucas, mas o Santos teria recuado por causa da alta rejeição da torcida, ocasionada pelo episódio envolvendo a ida para Palmeiras. Na época da transferência, o Santos havia oferecido R$ 45 milhões para renovar o contrato até o fim de 2020, com salários de R$ 600 mil e bônus, mais aumento salarial, mas a oferta foi recusada.

Depois do imbróglio, Lucas Lima estendeu seu vínculo com o Fortaleza até o final do ano, como parte dos planos do técnico Juan Pablo Vojvoda, para a disputa inédita da Libertadores da América.