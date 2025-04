Londrina x Ypiranga: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (14/04) pela Série C

Londrina x Ypiranga disputam hoje, segunda-feira (14/04), a 1° rodada do Série B do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo está programado para as 20h (horário de Brasília), no Estádio do Café, em Londrina (PR). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Londrina x Ypiranga ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Nosso Futebol+, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas últimas partidas, o Londrina perdeu para o Athletico PR por 1 a 0, venceu o Cianorte por 2 a 0 duas vezes, superou o Operário Ferroviário por 1 a 0 e perdeu para a mesma equipe nos pênaltis após derrota de 2 a 1.

Já o Ypiranga passou por uma derrota para o Grêmio por 1 a 0, um empate de 1 a 1 com Monsoon, uma vitória sobre a mesma equipe nos pênaltis após empate de 1 a 1, uma vitória de 2 a 0 sobre São Luiz e outra de 2 a 1 contra a mesma equipe.

Londrina x Ypiranga: prováveis escalações

Londrina: Luiz Daniel; João Vitor, Caio, Wallace e Maurício; Alison, Lucas Marques e Gustavo França; Henrique, Pablo e Iago Teles. Técnico: Claudinei Oliveira.

Ypiranga: Edson; Marinho, Igor Morais, Willian Gomes e Pedrinho; João Paulo, Lucas Ramos, Jean Pyerre e Luciano; Roger e Cristiano. Técnico: Matheus Costa.

FICHA TÉCNICA

Londrina x Ypiranga

Campeonato Brasileiro Série C

Local: Estádio do Café, em Londrina (PR)

Data/Horário: 14 de abril de 2025, 20h