Londrina x Cruzeiro pela Série B: onde assistir, prováveis times e desfalques

O Cruzeiro conseguiu transformar seu final de Série B do Brasileirão em um drama. De candidato ao acesso, a Raposa agora briga para evitar o rebaixamento à Série C, o que seria uma “tragédia” ainda mais na história gloriosa do clube azul. E a primeira decisão será nesta sexta-feira, 5 de novembro, diante do Londrina, às 21h30, no Estádio do Café, pela 34ª rodada.

Esse “perigo real e imediato” começou a ficar mais intenso para os comandados de Luxemburgo nos dois jogos em casa, contra Remo e Vila Nova-GO, pelas 32ª e 33ª rodadas, quando o Cruzeiro, com 39 pontos na ocasião, perdeu a chance de vencer os rivais, chegar aos 45 pontos e confirmar sua permanência na segunda divisão em 2022.

Com a derrota para o Remo e o empate diante do Vila, a sequência da 33ª rodada da Série B trouxe rivais do Z4 para mais perto do time mineiro, que está com 40 pontos, dois a mais do que Londrina, 16º, e Brusque, 17º, que venceram na rodada Remo e Náutico respectivamente.

Para dificultar ainda mais a vida da Raposa, o time terá alguns desfalques: Marcelo Moreno está com a seleção boliviana. Matheus Pereira e Marco Antônio estão lesionados. Mas, o time terá as voltas de Claudinho, curado da Covid-19, Rafael Sobis, Eduardo Brock e Bruno José, que tiveram o resultado so testes de coronavírus inconclusivos e se juntaram à delegação.

No Tubarão, a situação também é difícil , pois está lutando para não cair. O técnico Márcio Fernandes ainda não sabe se contará com o atacante Zeca, com um edema na coxa.



FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

​

LONDRINA X CRUZEIRO

Data: 5 de novembro de 2021

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio do Café, Londrina (PR)

Árbitro: Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ)

Assistentes: Luiz Claudio Regazone e Thiago Gomes Magalhães (ambos do RJ)

VAR: Eduardo Tomaz de Aquino Valadão (GO)

Onde assistir: Premiere e SporTV

Onde seguir: Tempo REAL LANCE, Itatiaia FM e Super FM

LONDRINA (Técnico: Márcio Fernandes)

César; Elacio Cordoba, Marcondes, Augusto e Eltinho; João Paulo, Jhonny Lucas e Marcelo Freitas; Marcelinho (Caprini), Salatiel (Zeca) e Roberto.

Dúvidas: Zeca e Roberto (com problemas musculares)

CRUZEIRO (Técnico:Vanderlei Luxemburgo)

Fábio; Rômulo, Ramon, Eduardo Brock e Felipe Augusto (Jean Victor); Lucas Ventura, Adriano e Giovanni; Bruno José, Vitor Leque (Wellington Nem) e Thiago

Desfalques: Marcelo Moreno (seleção boliviana), Matheus Pereira e Marco Antônio (lesionados)