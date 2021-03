Lockdown paralisa atividades na Tuna e altera programação no Tapajós; veja panorama em clubes do Parazão

A Região Metropolitana de Belém [RMB] entrará sob de bandeiramento preto na noite desta segunda-feira (15). O lockdown, medida adotada pelo Governo do Estado, terá duração de sete dias proibindo atividades coletivas.

A Federação Paraense de Futebol (FPF) paralisou o campeonato estadual durante a medida restritiva. Dos times da capital, a Tuna suspendeu suas atividades pelo espaço de uma semana, conforme à informação passada pelo diretor de futebol Eder Pisco. “Estamos parados, por uma semana. Vamos seguir o protocolo do Governo. Se Deus quiser vamos superar essa fase ruim”, comentou.

Graciete Maués, presidente da Lusa, avaliou a posição assumida pelo seu diretor. “Hoje (segunda-feira, 15), deveríamos ter treino, mas temos de cumprir com o protocolo e decreto do Governo”, afiançou.

Carajás

Com sede em Outeiro, distrito belenense, o Carajás se enquadra no lockdown, no entanto, a diretoria ainda não tomou posição oficial com relação a suspensão das atividades. Em resposta à indagação da reportagem, o técnico Pedro Paulo disse que trataria do assunto na reunião com a diretoria. “ Vamos nos reunir para discutir o assunto e o resultado vamos apresentar para vocês”, assinalou.

Tapajós

Mesmo sendo da cidade de Santarém, o Tapajós adotou a capital com sede das atividades desde fevereiro. A alternativa foi diante do período crítica que a pandemia teve em Santarém no início deste ano.

No momento, o Boto está concentrado em Benevides, cidade limite da RMB. O técnico Matheus Lima se reúne com o grupo nesta terça-feira (16) para definir qual estratégia à seguir para continuidade dos trabalhos.

Segundo Matheus, o clube não pretende liberar nenhum jogador. “Mesmo a maioria sendo de fora, vamos continuar no trabalho funcionais com eles. Temos no CT aparelhos de academia”, conta.

Uma das sugestão envolve o elenco migrar para Santa Izabel, onde não tem lockdown. Essa situação está sendo avaliada pelo presidente Sandiclei Monte com a comissão técnica. “Esta seria uma das estratégias a seguir, até o reinício do campeonato”, explicou Matheus.

Os demais clubes, como Bragantino, Independente, Águia, Castanhal onde não tem lockdown, seguem em suas atividades normais.