Liverpool x Tottenham: onde assistir e as escalações do jogo hoje (06/02) pela Copa da Liga Inglesa

Liverpool x Tottenham disputam hoje, quinta-feira (06/02), a volta da semifinal da Copa da Liga Inglesa. O jogo começa às 17h (horário de Brasília), no Estádio Anfield, em Liverpool, Inglaterra. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Liverpool x Tottenham ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília).

VEJA MAIS

Como as equipes chegam para o jogo?

O Liverpool lidera a Premier League e acumula 14 vitórias, 4 empates, 1 derrota, 47 gols marcados e 19 gols sofridos. A única derrota do time pelo Campeonato Inglês ocorreu há 15 rodadas. Nas rodadas passadas da Copa da Liga Inglesa, o Liverpool somou vitórtias contra o West Ham, o Brighton e o Southampton.

Tottenham é o 12° colocado da Série A com 7 vitórias, 3 empates, 10 derrotas, 42 gols marcados e 30 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Tottenham passou por vitórias contra o Coventry City, o Manchester City e o Manchester United nas últimas rodadas da Copa.

A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do Tottenham por 1 a 0.

Liverpool x Tottenham: prováveis escalações

Tottenham: Antonín Kinsky; Pedro Porro, Archie Gray (Van de Ven), Ben Davies e Spence; Bissouma e Rodrigo Bentancur; Mikey Moore, Kulusevski e Heung-min Son; Richarlison. Técnico: Ange Postecoglou.

Liverpool: Alisson; Conor Bradley, Konaté, Van Dijk e Robertson (Tsimikas); Gravenberch, Mac Allister e Szoboszlai; Mohamed Salah, Gakpo e Luis Díaz. Técnico: Arne Slot.

FICHA TÉCNICA

Liverpool x Tottenham

Copa da Liga Inglesa

Local: Estádio Anfield, em Liverpool, Inglaterra

Data/Horário: 06 de fevereiro de 2025, 17h