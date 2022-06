Liechtenstein x Letônia: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (14/06) pela Liga das Nações

As seleções Liechtenstein x Letônia entram em campo hoje, terça-feira (14/06), para disputar a 4° rodada da Liga das Nações. A partida tem início às 15h45 (horário de Brasília) no Estádio Rheinpark, em Vaduz, Liechtenstein. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

VEJA MAIS

Onde assistir Liechtenstein x Letônia ao vivo?

A partida Liechtenstein x Letônia pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Star+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como Liechtenstein x Letônia chegam para o jogo?

Liechtenstein é uma das piores seleções do mundo. Sua última vitória ocorreu em 8 de setembro de 2020, quando venceu, por 3 a 0, a seleção de San Marino, considerada a pior do mundo. Na Liga das Nações, a seleção liechtensteiniana está em uma sequência de derrotas.

Já a Letônia está invicta, sem empates e iniciou esta edição da Liga das Nações com uma vitória de 3 a 0 sobre Andorra. Depois, venceu Liechtenstein por 1 a 0 e Moldávia por 4 a 2.

Escalações

Liechtenstein: Buchel; Netzer, Grünenfelder, Malin e Beck; Sele, Hasler e Lüchinger; Meier, N. Frick e Y. Frick. Técnico: Martin Stocklasa.

Letônia: Steinbors; Jurkovskis, Dubra, Cernomordijs e Savalnieks; Ciganiks, Tobers, Zjuzins, Ikaunieks e Uldrikis; Gutkovskis. Técnico: Dainis Kazakevics.

Ficha técnica - Liechtenstein x Letônia

Liga das Nações

Local: Estádio Rheinpark, em Vaduz, Liechtenstein

Data/horário: 14 de junho de 2022, às 15h45