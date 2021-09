Libertadores: No Mineirão, ex-goleiro do Remo ganha camisa do Palmeiras e relembra que quase jogou no Verdão

A semifinal da Libertadores que ocorreu ontem (28) no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), entre Atlético-MG x Palmeiras-SP, colocou o clube paulista na sua sexta final de competição e fez a alegria do paraense e ex-goleiro da Tuna e do Remo, Fabrício Macedo.

Hoje aos 41 anos, Fabrício Macedo é servidor público no Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) e esteve no Mineirão acompanhando o empate entre Galo x Porco. Ao final da partida, conversou com o presidente do Palmeiras, Maurício Galiotte, que estava com uma camisa do Verdão e acabou ganhando o uniforme.

“Falei com o Edu Dracena [ex-jogador e hoje assessor técnico do Palmeiras] no estádio. O presidente Galiotte estava com uma camisa do Palmeiras no ombro e eu pedi, em seguida ele deu para outra pessoa, que jogou”, disse.

Veja mais

A camisa era do jogador Raphael Veiga e ficará guardada de recordação por Fabrício, que relembra que quase defendeu as cores do Palmeiras-SP em uma negociação que não foi concretizada nos tempos em que era jogador da Tuna.

“Essa vai ficar comigo para lembrar que um dia eu poderia ter jogado no Palmeiras e a Tuna não quis me vender na época. O presidente da Tuna achou pouco o valor oferecido pelo Palmeiras. Isso foi no período da Copa João Havelange”, comentou.

Fabrício foi o primeiro goleiro no Estado do Pará a fazer um gol de falta, em 2004, pelo Castanhal, em um jogo pela Série C.

Assista

Mas antes, em 1998, em um clássico contra o Paysandu, Fabrício marcou um gol para a Tuna, na final da Sub-20, n Mangueirão.

Assista

Fabrício é natural de Castanhal (PA) e foi criado em São Miguel do Guamá (PA). Iniciou ca carreira na Tuna e em 2011 assinou com o Remo, ganhou destaque por defender pênaltis e dividia a posição com Marcelo Valença e Ivair. Jogou pela Caldense-MG, Americano-RJ e União Barbarense-SP. Atualmente moram com seus filhos em Belo Horizonte (BH) onde trabalha.