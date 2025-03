Leverkusen x Bayern: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (11/3) pela Champions League

Leverkusen x Bayern de Munique disputam hoje, terça-feira (11/03), a volta das oitavas de final da Champions League. O jogo será realizado às 17h (horário de Brasília), na BayArena, em Leverkusen, Alemanha. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Leverkusen x Bayern ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Max, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Ao final da primeira fase da Champions League, o Leverkusen ficou em 6° lugar e acumulou 5 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 15 gols marcados e 7 gols sofridos.

Já o Bayern de Munique ficou em 12° lugar com apenas 5 vitórias, 3 derrotas, 20 gols marcados e 12 gols sofridos. Em seguida, o time empatou com o Celtic.

A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do Bayern de Munique por 3 a 0.

Bayer Leverkusen x Bayern de Munique: prováveis escalações

Leverkusen: Hrádecky; Hincapié, Jonathan Tah e Mario Hermoso; Frimpong, Exequiel Palacios, Granit Xhaka e Alejandro Grimaldo; Victor Boniface (Florian Wirtz), Amine Adli e Patrik Schick. Técnico: Xabi Alonso.

Bayern: Jonas Urbig; Laimer, Upamecano, Kim Min-Jae e Alphonso Davies; Goretzka, Joshua Kimmich e Jamal Musiala; Michael Olise, Sané (Coman) e Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany.

FICHA TÉCNICA

Bayer Leverkusen x Bayern de Munique

Champions League

Local: BayArena, em Leverkusen, Alemanha

Data/Horário: 11 de março de 2025, 17h