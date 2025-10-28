Lecce x Napoli: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (28/10) pelo Campeonato Italiano

Lecce x Napoli disputam hoje, terça-feira (28/10), a 9° rodada do Campeonato Italiano. O jogo será realizado às 14h30 (horário de Brasília), no Estádio Via del Mare, em Lecce, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Lecce x Napoli ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela CazéTV e pela Disney+, a partir das 14h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Napoli lidera a Série A italiana e acumula um total de 6 vitórias, 2 derrotas, 15 gols marcados e 8 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Já o Lecce ocupa a 16° posição com 1 vitória, 3 empates, 4 derrotas, 7 gols marcados e 13 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.

Lecce x Napoli: prováveis escalações

Lecce: W. Falcone, A. Gallo, Danilo Veiga, Kialonda Gaspar, Tiago Gabriel, M. Berisha, Santiago Daniel Pierotti, Tete Morente, Y. Ramadani, Þ. Helgason e Nikola Štulić. Técnico: Eusebio Di Francesco.

Napoli: V. Milinković-Savić, A. Buongiorno, G. Di Lorenzo, Juan Jesus, L. Spinazzola, A. Zambo Anguissa, B. Gilmour, K. De Bruyne, M. Politano, S. McTominay, David Neres. Técnico: Antonio Conte.

FICHA TÉCNICA

Lecce x Napoli

Campeonato Italiano

Local: Estádio Via del Mare, em Lecce, Itália

Data/Horário: 28 de outubro de 2025, 14h30