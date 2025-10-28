Lecce x Napoli: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (28/10) pelo Campeonato Italiano Lecce e Napoli jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 28.10.25 13h30 O Napoli soma 12 pontos a mais que o Lecce na Série A italiana (X/ @en_sscnapoli) Lecce x Napoli disputam hoje, terça-feira (28/10), a 9° rodada do Campeonato Italiano. O jogo será realizado às 14h30 (horário de Brasília), no Estádio Via del Mare, em Lecce, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Lecce x Napoli ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela CazéTV e pela Disney+, a partir das 14h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Napoli lidera a Série A italiana e acumula um total de 6 vitórias, 2 derrotas, 15 gols marcados e 8 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas. Já o Lecce ocupa a 16° posição com 1 vitória, 3 empates, 4 derrotas, 7 gols marcados e 13 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (28/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Copa da Alemanha, Copa do Rei Saudita e Copa Sul-Americana movimentam o futebol nesta terça-feira Eintracht x Borussia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (28/10) pela Copa da Alemanha Eintracht Frankfurt e Borussia Dortmund jogam pela Copa da Alemanha hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Heidenheim x Hamburg: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (28) pela Copa da Alemanha Heidenheim e Hamburgo jogam pela Copa da Alemanha hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Lecce x Napoli: prováveis escalações Lecce: W. Falcone, A. Gallo, Danilo Veiga, Kialonda Gaspar, Tiago Gabriel, M. Berisha, Santiago Daniel Pierotti, Tete Morente, Y. Ramadani, Þ. Helgason e Nikola Štulić. Técnico: Eusebio Di Francesco. Napoli: V. Milinković-Savić, A. Buongiorno, G. Di Lorenzo, Juan Jesus, L. Spinazzola, A. Zambo Anguissa, B. Gilmour, K. De Bruyne, M. Politano, S. McTominay, David Neres. Técnico: Antonio Conte. FICHA TÉCNICA Lecce x Napoli Campeonato Italiano Local: Estádio Via del Mare, em Lecce, Itália Data/Horário: 28 de outubro de 2025, 14h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Lecce Napoli Campeonato Italiano jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa Sulamericana Atlético-MG x Independiente DV: onde assistir e escalações do jogo hoje (28) pela Copa Sudamericana Atlético-MG e Independiente del Valle jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 28.10.25 18h00 Copa do Rei da Espanha Toledo x Sevilla: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (28/10) pela Copa del Rey Toledo e Sevilla jogam pela Copa do Rei da Espanha hoje; veja as formações e onde assistir o jogo de hoje 28.10.25 16h00 FUTEBOL Remo lidera desempenho das últimas 10 rodadas da Série B e Paysandu segue na lanterna; veja números Leão Azul vive grande fase e tem a melhor campanha recente da Série B, enquanto o Papão amarga a pior sequência do torneio 28.10.25 15h53 Série A italiana Atalanta x Milan: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (28/10) pelo Campeonato Italiano Atalanta e Milan jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 28.10.25 15h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES PLANEJAMENTO Presidente do Paysandu anuncia dispensa de jogadores e reestruturação para 2026 Desmonte: o presidente bicolor afirmou que outros jogadores também devem deixar o clube em breve 28.10.25 21h28 GALÃO DA MASSA Atlético derrota Independiente del Valle com gol 499 de Hulk e está na final da Sul-Americana O Galo agora aguarda o vencedor de Lanús e Universidad do Chile. 28.10.25 23h39 ESPORTE Paysandu supera Remo em ranking nacional de títulos no século 21 Time Bicolor acumula 18 troféus neste século contra 10 do clube azulino 03.02.25 16h33 VERGONHA Paysandu venceu apenas 12 vezes em Belém neste ano; veja a curta lista de triunfos Em uma temporada lamentável, o Papão conseguiu vencer apenas 12 vezes jogando na Curuzu e no Mangueirão. Relembre! 28.10.25 20h32