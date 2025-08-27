Lecce x Milan: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (29/08) pelo Campeonato Italiano Lecce e Milan jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 27.08.25 14h45 O Milan perdeu sua estreia contra o Cremonese por 2 a 1 (X/ @acmilan) Lecce x Milan disputam hoje, sexta-feira (29/08), a 2° rodada do Campeonato Italiano. O jogo tem início às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Via del Mare, em Lecce, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Lecce x Milan ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em suas estreias, Lecce empatou sem gols com Genoa, enquanto Milan perdeu para Cremonese por 2 a 1. VEJA MAIS [[(standard.Article) Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (29/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo]] [[(standard.Article) Valencia x Getafe: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (29/08) por La Liga]] [[(standard.Article) Hamburg x St. Pauli: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (29/08) pela Bundesliga]] Lecce x Milan: prováveis escalações Lecce: Sem informações. Milan: Sem informações. FICHA TÉCNICA Lecce x Milan Campeonato Italiano Local: Estádio Via del Mare, em Lecce, Itália Data/Horário: 29 de agosto de 2025, 15h45 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Campeonato Italiano Lecce Milan jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Liga dos Campeões Club Brugge x Rangers: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (27/08) pela Champions League Club Brugge e Rangers jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 27.08.25 15h00 Liga dos Campeões Copenhague x Basel: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (27/08) pela Champions League Copenhagen e Basel jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 27.08.25 15h00 Liga dos Campeões Benfica x Fenerbahçe: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (27/08) pela Champions League Benfica e Fenerbahçe jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 27.08.25 15h00 Campeonato Espanhol Celta de Vigo x Betis: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (27/08) por La Liga Celta e Betis jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 27.08.25 15h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (27/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, La Liga, Copa da Alemanha e Liga dos Campeões movimentam o futebol nesta quarta-feira 27.08.25 7h00 TABU Em momento critico na Série B, Paysandu busca quebrar tabu de nove anos sem vencer o CRB-AL Papão não vence os alagoanos desde 2016 e precisa reagir para seguir vivo na luta contra o rebaixamento 27.08.25 10h45 Futebol Zagueiro do Remo destaca força da torcida e responsabilidade de jogar bem contra o Criciúma-SC Leão Azul encara o Tigre no Mangueirão, na próxima quinta-feira (28) 27.08.25 10h25 Futebol Remo perde zagueiro titular na Série B; saiba o motivo Defensor, emprestado desde abril ao Leão Azul, deve retornar ao Leão da Barra para reforçar a equipe na Série A 27.08.25 11h53