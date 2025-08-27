Lecce x Milan: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (29/08) pelo Campeonato Italiano

Lecce x Milan disputam hoje, sexta-feira (29/08), a 2° rodada do Campeonato Italiano. O jogo tem início às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Via del Mare, em Lecce, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Lecce x Milan ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas estreias, Lecce empatou sem gols com Genoa, enquanto Milan perdeu para Cremonese por 2 a 1.

Lecce x Milan: prováveis escalações

Lecce: Sem informações.

Milan: Sem informações.

FICHA TÉCNICA

Lecce x Milan

Campeonato Italiano

Local: Estádio Via del Mare, em Lecce, Itália

Data/Horário: 29 de agosto de 2025, 15h45