Lazio x Plzen: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/03) pela Liga Europa

Lazio x Viktoria Plzen disputam hoje, quinta-feira (13/03), a volta das oitavas de final da Liga Europa. O jogo inicia às 14h45 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma, na Itália. Confira as escalações e o horário:

Onde assistir Lazio x Plzen ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pelo mosaico da CazéTV, a partir das 14h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Lazio liderou a primeira fase da Europa League com 6 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 17 gols marcados e 5 gols sofridos.

Já Viktoria Plzen ficou em 16° lugar e somou 3 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 13 gols marcados e 12 gols sofridos.

A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do Lazio por 2 a 1.

Lazio x Plzen: prováveis escalações

Lazio: Mandas; Lazzari, Gila, Patric, Pellegrini; Guendouzi, Belahyane; Isaksen, Dia, Pedro; Noslin. Técnico: Marco Baroni.

Plzen: Jedlicka; Dweh, Markovic, Jemelka; Memic, Cerv, Kalvach, Cadu; Sulc; Durosimni, Vydra. Técnico: Miroslav Koubek.

FICHA TÉCNICA

Lazio x Viktoria Plzen

Europa League

Local: Estádio Olímpico de Roma, na Itália

Data/Horário: 13 de março de 2025, 14h45