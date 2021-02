Lateral paraense é anunciado por adversário do Remo na Série B

O lateral esquerdo Alex Ruan, de 28 anos, foi anunciado pelo Brusque nesta quinta-feira. O time catarinense oficializou a contratação com um vídeo publicado nas redes sociais com alguns lances do atleta.

Natural de Belém (PA) e formado nas categorias de base do Remo, Alex Ruan atuou no Londrina, ABC, Joinville, Mirassol-SP e Cuiabá. O último clube foi o Brasil de Pelotas, onde disputou 24 partidas na Série B de 2020.

O nome dele foi publicado há dois dias no Boletim Informativo Diário (BID), mas o clube ainda não tinha oficializado a contratação. O Brusque será adversário do Remo na Série B deste ano e vai marcar o reencontro do atleta com o time que o revelou.