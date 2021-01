Lateral, ex-Remo, reforça o Águia no Campeonato Estadual

O Águia de Marabá tem sua apresentação do elenco marcada para o dia 24. A diretoria já anunciou, oficialmente, a contratação de dois jogadores para a temporada de 2021. O lateral Tiago Félix e o volante Raimundo, ex-Itupiranga. Félix, jogou pelo Clube do Remo.

A diretoria está em conversação com o meia Luiz Fernando que deixou o Cruzeiro- MG. Revelado pelo Águia e depois vendido ao Fluminense – RJ, Luiz Fernando está sendo pretendido por um clube goiano.

Reeleito para mais um mandato como presidente, Sebastião Ferreira Neto [Ferreirinha] segue no cargo por 19 anos. Nesta gestão, tem como vice Pedro Corrêa Lima.

João Maria Galvão [João Galvão] permanece como técnico, num ciclo de quase duas décadas no comando do Azulão.

Ferreirinha diz que o Águia vem mantendo contato com vários jogadores e a partir do momento do fechamento na negociação, terão nomes revelados.

Cerca de oito jogadores da base subirão para o elenco principal.

“É formar uma forte equipe para termos boa participação no Parazão. O nosso objetivo é voltar para o cenário nacional visando disputar competições da Copa do Brasil, da Série D. Vamos jogar para ficarmos entre os quatro melhores do Campeonato Paraense”, articula.

O presidente aponta aspecto importante que vai mudar o rumo do clube marabaense. A inauguração do novo estádio municipal no Km 9 da Rodovia Transamazônica, em sua primeira parte com capacidade para 3 mil torcedores. E, ainda, uma área no Loteamento Novo Progresso onde será construído novo centro de treinamentos do Águia.

O Águia fomenta uma folha salarial de R$ 100 mil mensais e conta apenas com dois patrocinadores, Sinobras e Mineração Buritirama e mais o apoio da prefeitura. “Vamos atrás de mais patrocinadores para nos projetar financeiramente de forma correta”, relata.