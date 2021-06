Lanterna da Série D reforça time com volante vice-campeão paraense

GAS [Grêmio Atlético Sampaio], lanterna do grupo A1 com zero ponto está renovando o time com novos jogadores. Anunciou a contratação do volante Alexandre Pinho, que foi vice-campeão jogado pela Tuna.

O volante de 26 anos já atuou pelo Sampaio Correa- MA, Grêmio Anápolis –GO, Ypiranga-AP e vários cubes paraenses.

Além dele, outro tunante deverá ser contratado pelo clube de Roraima que se desfez, recentemente, de quatro jogadores: Lucas de Lira (lateral-direito), Emerson Jacaré (lateral-direito), Jussan (volante) e Binho (atacante).

Ainda no tempo do ex-técnico Marcos Piter, foram desligados do clube os meias Baianinho, Peu e Werley, e o zagueiro Ronaldo.

O técnico Léo Goiano pediu mais reforços e a expectativa é que cheguem mais três novos jogadores para a equipe do Leão Dourado.

Na derrota para o Ypiranga- AP, Goiano fez duras críticas a time, citando ter no elenco atleta sem comprometimento com o clube. ”Uma equipe que almeja algum protagonismo na competição tem que ter atitude, verdadeiro compromisso. É necessário fazer correções no elenco. É necessário qualificar a equipe”, avaliou.

Depois da derrota para o Ypiranga, o GAS volta jogar no estádio Canarinho. Enfrenta o Castanhal, líder do grupo, no sábado (26), às 16g.