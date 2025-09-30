Kairat x Real Madrid: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (30/09) pela Champions League Kairat e Real Madrid jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Thalles Leal 30.09.25 12h45 O Real Madrid venceu sua estreia contra Olympique por 2 a 1 (X/ @realmadrid) Kairat x Real Madrid disputam hoje, terça-feira (30/09), a 2° rodada da Champions League. O jogo começa às 13h45 (horário de Brasília), no Estádio Central de Pavlodar, em Pavlodar, Cazaquistão. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Kairat x Real Madrid ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TNT e pela Max, a partir das 13h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em suas estreias pela Liga dos Campeões, o Real Madrid venceu o Olympique por 2 a 1, enquanto Kairat perdeu para Sporting por 4 a 1. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (30/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Champions League e Campeonato Argentino movimentam o futebol nesta terça-feira Atalanta x Club Brugge: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (30) pela Champions League Atalanta e Brugge jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Kairat x Real Madrid: prováveis escalações Kairat: Kalmurza; Tapalov, Martynovich, Sorokin e Mata; Kassabulat e Arad; Mrynskiy, Jorginho, e Gromyko; Satpaev. Treinador: Rafael Urazbakhtin. Real Madrid: Courtois; Asencio, Huijsen, Álvaro Carreras e Fran Garcia; Valverde e Tchouameni; Mastantuono, Arda Guler, Vini Jr.; Mbappé. Treinador: Xabi Alonso. FICHA TÉCNICA Kairat x Real Madrid Champions League Local: Estádio Central de Pavlodar, em Pavlodar, Cazaquistão Data/Horário: 30 de setembro de 2025, 13h45 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Kairat Real Madrid jogos de hoje Champions League COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL AFC Champions League Al-Ittihad x Shabab Al-Ahli: onde assistir e escalações do jogo hoje (30) pela Liga dos Campeões AFC Al Ittihad e Shabab Al Ahli jogam pela Champions League da Ásia hoje; veja onde assistir ao vivo e formações do jogo 30.09.25 14h15 Liga dos Campeões Atalanta x Club Brugge: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (30) pela Champions League Atalanta e Brugge jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 30.09.25 12h45 Liga dos Campeões Kairat x Real Madrid: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (30/09) pela Champions League Kairat e Real Madrid jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 30.09.25 12h45 Futebol Copa Verde: CBF deve fazer mudanças na competição e recriar a Copa Norte em 2026; saiba detalhes Reforma do torneio prevê cotas de premiação milionárias e mais clubes participantes 30.09.25 12h09 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Copa Verde: CBF deve fazer mudanças na competição e recriar a Copa Norte em 2026; saiba detalhes Reforma do torneio prevê cotas de premiação milionárias e mais clubes participantes 30.09.25 12h09 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (30/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Champions League e Campeonato Argentino movimentam o futebol nesta terça-feira 30.09.25 7h00 Setembro Azul Corinthians se torna o primeiro clube brasileiro a batizar jogadores em Libras Ação faz parte do Setembro Azul e promove inclusão de pessoas surdas no futebol 30.09.25 8h55 AINDA DÁ 'Hoje a equipe provou ter condição', diz Márcio Fernandes após vitória sobre o Criciúma Márcio também destacou a superação do elenco diante de seis desfalques, que ele considera “talvez os de maior qualidade técnica do nosso time” 28.09.25 20h19