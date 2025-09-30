Kairat x Real Madrid: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (30/09) pela Champions League

Kairat x Real Madrid disputam hoje, terça-feira (30/09), a 2° rodada da Champions League. O jogo começa às 13h45 (horário de Brasília), no Estádio Central de Pavlodar, em Pavlodar, Cazaquistão. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Kairat x Real Madrid ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TNT e pela Max, a partir das 13h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas estreias pela Liga dos Campeões, o Real Madrid venceu o Olympique por 2 a 1, enquanto Kairat perdeu para Sporting por 4 a 1.

Kairat x Real Madrid: prováveis escalações

Kairat: Kalmurza; Tapalov, Martynovich, Sorokin e Mata; Kassabulat e Arad; Mrynskiy, Jorginho, e Gromyko; Satpaev. Treinador: Rafael Urazbakhtin.

Real Madrid: Courtois; Asencio, Huijsen, Álvaro Carreras e Fran Garcia; Valverde e Tchouameni; Mastantuono, Arda Guler, Vini Jr.; Mbappé. Treinador: Xabi Alonso.

FICHA TÉCNICA

Kairat x Real Madrid

Champions League

Local: Estádio Central de Pavlodar, em Pavlodar, Cazaquistão

Data/Horário: 30 de setembro de 2025, 13h45