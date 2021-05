Juventus estuda troca de Cristiano Ronaldo por Paul Pogba

Planejando a próxima temporada, a Juventus está interessada em reformular o elenco. De acordo com o "Tuttosport", a Velha Senhora quer fazer uma troca entre Cristiano Ronaldo e Paul Pogba, do Manchester United.

Essa possível troca significaria a volta do craque português a Old Trafford, assim como do francês à Turim.

Cristiano Ronaldo foi eleito o melhor jogador da temporada pelos torcedores da Juventus. O português foi o artilheiro do Campeonato Italiano, com 29 gols marcados em 33 partidas.

Do outro lado, Pogba atuou em 41 partidas, marcou seis gols e deu nove assistências.