Juventude x Internacional: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01/09) pelo Brasileirão

Juventude x Internacional disputam hoje, domingo (01/09), a 25° rodada do Campeonato Brasileiro 2024. O jogo ocorrerá às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Juventude x Internacional ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Juventude soma 28 pontos pelo Brasileirão, além de 7 vitórias, 7 empates, 9 derrotas, 28 gols marcados e 32 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Já Internacional acumula 29 pontos, 7 vitórias, 8 empates, 6 derrotas, 19 gols marcados e 18 gols sofridos. O time também somou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas.

VEJA MAIS

Juventude x Internacional: prováveis escalações

Juventude: Cleiton; Hurtado, Mendes, Lucas Cunha e Guilherme; Jadsom, Lucas Evangelista e Lincoln; Henry Mosquera, Vitinho e Sasha. Técnico: Pedro Caixinha.

Internacional: Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly e Everton Ribeiro; Thaciano e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

FICHA TÉCNICA

Juventude x Internacional

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Data/Horário: 01 de setembro de 2024, 18h30