Juventude x Fortaleza: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (02/11) pelo Brasileirão

Juventude x Fortaleza disputam hoje, sábado (02/11), a 32° rodada do Campeonato Brasileiro 2024. O jogo acontece às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Juventude x Fortaleza ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Juventude é o 18° colocado do Campeonato Brasileiro e acumula 8 vitórias, 10 empates, 13 derrotas, 38 gols marcados e 48 gols sofridos. O time não vence há X rodadas do Brasileirão.

Já o Fortaleza está em 3° lugar com 16 vitórias, 9 empates, 6 derrotas, 41 gols marcados e 32 gols sofridos. A equipe passou por 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas últimas rodadas.

Juventude x Fortaleza: prováveis escalações

Juventude: Gabriel; Ewerthon, Zé Marcos, Danilo Boza; João Lucas, Luís Oyama, Ronaldo, Alan Ruschel, Mandaca (Jean Carlos); Gilberto, Edson Carioca.

Fortaleza: João Ricardo, Tinga, Brítez, Kuscevic, Felipe Jonatan, Zé Welison, Emmanuel Martínez, Pikachu (Mancuso), Pochettino, Moisés, Lucero.

FICHA TÉCNICA

Juventude x Fortaleza

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Data/Horário: 02 de novembro de 2024, 18h30