Juventude x Cuiabá: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/11) pelo Brasileirão

Juventude x Cuiabá disputam hoje, sábado (23/11), a 34° rodada do Campeonato Brasileiro 2024. O jogo ocorrerá às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Juventude x Cuiabá ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 19h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Juventude está em 15° lugar no Brasileirão e soma 9 vitórias, 11 empates, 14 derrotas, 42 gols marcados e 54 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas.

Já o Cuiabá é o vice-lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro com 6 vitórias, 11 empates, 17 derrotas, 26 gols marcados e 43 gols sofridos. O time não vence há 6 rodadas da competição.

Juventude x Cuiabá: prováveis escalações

Juventude: Ronaldo; Bruno Tubarão, Adriano Martins, Alix Vinícius e Guilherme Romão; Roni, Baralhas, Alejo Cruz e Gonzalo Freitas; Luiz Fernando e Hurtado.

Cuiabá: Weverton; Marcos Rocha, Murilo, Gustavo Gómez e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Dudu (Felipe Anderson), Estêvão e Rony.

FICHA TÉCNICA

Juventude x Cuiabá

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Data/Horário: 23 de novembro de 2024, 19h30