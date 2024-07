Juventude x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (16/07) pelo Brasileirão

Juventude x Atlético-MG se enfrentam hoje,terça-feira (16/07), pela 17° rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece às 19h (horário de Brasília), no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Juventude x Atlético-MG ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere e Sportv, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Juventude acumula 19 pontos, 5 vitórias, 4 empates, 5 derrotas, 18 gols marcados e 19 gols sofridos no Brasileirão. A Juve vive uma ótima fase, No último fim de semana, o clube passou pelo IInternacional e se classificou parapara as oitavas da Copa do Brasil e no último jogo pelo Brasileirão, venceu o Grêmio por 3 a 0. Atualmente, o clube está em 13º lugar no campeonato.

Já o Atlético-MG soma 21 pontos, 5 vitórias, 6 empates, 4 derrotas, 22 gols marcados e 24 gols sofridos. O Galo venceu o São Paulo na última rodada e conseguiu quebrar o jejum de vitórias que o time passava. O clube está em 10º lugar e vai brigar pela parte de cima da tabela.

Juventude x Atlético-MG​: prováveis escalações

Juventude: Gabriel; João Lucas, Lucas Freitas (Abner), Rodrigo Sam e Alan Ruschel; Caíque, Jadson e Jean Carlos; Erick Farias, Lucas Barbosa e Gilberto. Técnico: Roger Machado.

Atlético-MG: Matheus Mendes; Renzo Saravia, Bruno Fuchs, Junior Alonso, Guilherme Arana; Otávio, Alan Franco, Gustavo Scarpa e Eduardo Vargas (Bernard); Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito.

FICHA TÉCNICA

Juventude x Atlético-MG

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: estádio Mané Garrincha, em Brasília

Data/Horário: 16 de julho de 2024, 19h

(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob a coordenação de Heloá Canali.)