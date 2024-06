Julgamento de Gabigol em caso de doping é adiado na Suíça

O julgamento de Gabigol na Corte Arbitral do Esporte (CAS), programado para ocorrer nesta sexta-feira (7), em Lausanne, na Suíça, foi adiado por tempo indeterminado. O atacante, punido por tentativa de fraude no exame antidoping, permanece em suspense enquanto aguarda a marcação de uma nova data, prevista para o segundo semestre deste ano.

O adiamento foi requisitado pela União Federal, parte envolvida no processo, alegando não ter sido devidamente notificada e, consequentemente, não ter indicado um árbitro para o julgamento. O CAS acatou o pedido da União, informando as partes na manhã desta quinta-feira (6), quando Gabigol chegou à Suíça.

O processo no CAS envolve três árbitros: um indicado pela defesa de Gabigol, outro pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) e um terceiro pelo próprio CAS, atuando como presidente da mesa. No entanto, a ABCD não cumpriu com suas obrigações financeiras, o que resultou na perda do prazo para a indicação do árbitro, enquanto a defesa de Gabigol arcou com os custos restantes, possibilitando a continuidade do processo.

O julgamento do efeito suspensivo, que permitiu a Gabigol continuar atuando, foi concedido por unanimidade pelo trio de árbitros, composto por dois ingleses e um suíço. No entanto, o julgamento do mérito, originalmente agendado para esta sexta-feira, foi interrompido pela solicitação de adiamento feita pela ABCD e pela União, alegando que um dos árbitros não foi indicado pela acusação.

Com a ausência de uma nova data para a audiência, duas possibilidades se delineiam no desfecho do caso: Gabigol ser absolvido ou cumprir a pena até abril de 2025, conforme a decisão do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD) no Brasil, que estabeleceu dois anos de suspensão. É importante ressaltar que a penalidade teve início em 8 de abril de 2023, data da coleta de exames no centro de treinamento do clube.