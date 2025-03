Jornal argentino manda recado a zagueiros após provocação de Raphinha: 'Já sabem o que fazer'

A polêmica declaração de Raphinha à Romário TV sobre “dar porrada” nos argentinos no confronto desta terça-feira (25) pelas eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo de 2026 continua repercutindo no país vizinho, alcançando até mesmo o experiente atacante Ángel Di María, um dos principais nomes da seleção comandada por Lionel Scaloni.

O perfil argentino do SportsCenter no Instagram destacou as falas do jogador brasileiro, e Di María não deixou passar em branco: o atacante do Benfica comentou a publicação com emojis de risada. Curiosamente, a imagem utilizada na postagem também relembra um episódio polêmico entre as seleções, mostrando a cotovelada de Otamendi em Raphinha durante o empate em 0 a 0 nas eliminatórias para a Copa de 2022.

O diário esportivo Olé não ficou de fora e fez questão de provocar nas redes sociais. No perfil oficial do jornal no "X", antigo Twitter, uma publicação direcionada aos zagueiros Cristian Romero e Otamendi dizia: “Cuti, Ota... já sabem o que fazer”, acompanhada de fotos dos defensores marcando Raphinha com a camisa da seleção brasileira.

A partida entre Argentina e Brasil acontece nesta terça-feira (25), às 21h (de Brasília), no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, valendo pelas eliminatórias sul-americanas rumo ao Mundial de 2026.

Origem da controvérsia

A polêmica teve início durante a entrevista de Raphinha a Romário. O ex-jogador questionou o atacante sobre a possibilidade de "dar porrada" no maior rival. Raphinha não hesitou: "Porrada neles! Sem dúvida! Porrada neles! No campo e fora do campo se tiver que ser!", respondeu. Em tom descontraído, Romário retrucou: "Gostei! Em argentino tem que bater mesmo, doído! Eles são f***".

No fim da conversa, os dois ainda trocaram mais provocações. Romário perguntou se Raphinha iria "fazer a p** do gol contra a Argentina". O atacante respondeu com firmeza: "Sim, f**-se eles".

Raphinha vive um grande momento na temporada 2024/2025. Um dos destaques do Barcelona, o brasileiro acumula números expressivos: são 31 gols e 21 assistências em 47 jogos somando atuações pelo clube catalão e pela seleção.