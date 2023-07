Jogos de hoje, terça-feira (18/07): confira onde assistir ao vivo e os horários das partidas

Os jogos de hoje, terça-feira(18/07), incluem partidas do Brasileirão, Série C do Brasil e UEFA . À 0h, Paysandu e Remo jogam pela Série C do Brasil. Já às 23h, Chapecoense e Ituano disputam pelos Jogos da Série B.

Brasileirão

Goiás x Atlético-MG - 0h /

Brasil - Série B

Botafogo-SP x Criciúma - 0h /

- 0h / Chapecoense x Ituano - 23h /

Brasil - Série C

Paysandu x Remo - 0h /

Brasil - Série D

Democrata-GV x Resende - 00h30 /

FIFA - Amigáveis Clubes

Altach x Villarreal - 18h30 /

Argentina - Liga Profissional

Newell´s Old Boys x Atlético Tucumán - 0h30 /

Bolívia - Liga Profissional

Oriente Petrolero x Universitario de Vinto - 1h /

Conmebol - Copa Sudamericana

América-MG x Colo-Colo - 23h /

UEFA - Europeu Feminino Sub-19

Alemanha FM S19 x Áustria FM S19 - 16h30 /

- 16h30 / Chéquia FM S19 x França FM S19 - 16h30 /

- 16h30 / Bélgica FM S19 x Países Baixos FM S19 - 19h30 /

- 19h30 / Islândia FM S19 x Espanha FM S19 - 19h30 /

Campeonato Islandês de Futebol

Fylkir x HK Kopavogur - 21h /

- 21h / KR Reykjavík x FH - 21h /

UEFA: Liga Campeões

FC Struga x FK Zalgiris - 16h /

- 16h / Flora Tallinn x Rakow Czestochowa - 18h /

- 18h / Maccabi Haifa x Hamrun Spartans - 18h /

- 18h / Sheriff Tiraspol x Farul Constanta - 18h /

- 18h / BATE Borisov x FK Partizani - 19h /

- 19h / TNS x Hacken - 19h /

- 19h / Zrinjski x FC Urartu - 19h /

- 19h / Breidablik x Shamrock - 20h15 /

UEFA: Liga Conferência Europa

Balzan FC x Domzale - 18h30 /

Lituânia - Liga

Banga Gargzdai x Kauno Zalgiris - 18h /

Paraguai - Divisão Profissional

Nacional Asunción x Tacuary - 00h30 /

Uruguai - Primeira Divisão

CD Maldonado x Cerro - 00h /

Carolina Mota, estagiária sob supervisão