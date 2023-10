Jogos de hoje, sábado (28/10): veja onde assistir ao vivo e os horários das partidas

Futebol

Presidente do Santa Rosa tem inspiração em craques do futebol que viraram dirigentes: ‘referências’

Roma Merabet, ex-jogador do Flamengo e do Remo, hoje comanda o primeiro clube a garantir acesso à Primeira Divisão do Parazão. Em conversa com o Núcleo de Esportes de O Liberal, o dirigente contou sobre a origem do clube, as dificuldades da Segundinha e o planejamento para a elite do estadual em 2024.