Jogos de hoje: confira partidas de futebol deste sábado (11/12)

Com o fim do Brasileirão, o sábado (11) tem bola rolando apenas no futebol europeu. Após a rodada da Champions League, o grande destaque do fim de semana vai para o Campeonato Inglês: Manchester City, Liverpool e Chelsea entram em campo de olho na liderança, com o time Guardiola, neste momento. Confira os principais jogos.

JOGOS DE HOJE: HORÁRIO E ONDE ASSISTIR AS PARTIDAS DESTE SÁBADO (11)

Campeonato Inglês

Manchester City x Wolves - às 9h30 - ESPN Brasil

Chelsea x Leeds - 12h - ESPN Brasil

Arsenal x Southampton - 12h - Star+

Liverpool x Aston Villa - 12h - Star+

Norwich x Manchester United - 14h30 - ESPN Brasil

Campeonato Espanhol

Athletic Bilbao x Sevilla - 17h - Star+

Campeonato Português

Sporting x Boavista - 17h30 - Fox Sports

Campeonato Alemão

Bayern de Munique x Mainz - 11h30 - OneFootball

Campeonato Italiano

Udinese x Milan - 16h45 - ESPN Brasil