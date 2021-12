Jogos de hoje: confira partidas da Champions League desta quarta-feira (08/12)

A Liga dos Campeões da Europa continua definindo os últimos classificados às oitavas nesta quarta (8). Até o momento, Manchester City, PSG, Liverpool, Atlético de Madrid, Ajax, Sporting, Real Madrid, Inter de Milão, Bayern de Munique, Manchester United, Chelsea e Juventus já estão com a suas vagas garantidas. Mas restam ainda quatro vagas.

No grupo E, o Bayern de Munique já tem o primeiro lugar garantido, mas Benfica e Barcelona brigam pela última vaga. O Barça pode ser eliminado na fase de grupos pela primeira vez desde 2000/01, na visita ao Bayern. Enquanto issó, a equipe portuguesa, do técnico ex-Flamengo Jorge Jesus, tem uma missão teoricamente mais tranquila, já que recebe o já eliminado Dínamo Kiev.

No grupo F, o Manchester United também está classificado e com o topo da tabela assegurado. No entanto, a Atalanta e o Villarreal fazem cronfronto direto, em Bergamo, na Itália, para decidir a segunda vaga. O Submarino Amarelo tem a vantagem do empate.

Por fim, grupo G, tudo indefinido. Ninguém está classificado e todos os quatro times possuem chances: o líder Lille visita o lanterna Wolfsburg na Alemanha. Já o Red Bull Salzgurg recebe na Áustria o Sevilla.

Confira, a seguir, a lista de jogos completa

Zenit x Chelsea - 14h45

Juventus x Malmö - 14h45

Benfica x Dínamo Kiev - 17h

Atalanta x Villarreal - 17h

Wolfsburg x Lille - 17h

RB Salzburg x Sevilla - 17h

Manchester United x Young Boys -17h

Bayern de Munique x Barcelona - 17h

Onde assistir

Os direitos de transmissão das partidas da Uefa Champions League se dividem entre três empresas no Brasil: a TNT Sports, Space e HBO Max.