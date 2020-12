Jogo do Flamengo no SBT perde para novela da Globo, mas dispara no Rio com disputa de pênaltis

Com a transmissão do empate em 1 a 1 entre Flamengo e Racing (ARG) pela Libertadores na última terça-feira, o SBT ficou novamente atrás da Globo, que exibiu a novela "A Força do Querer", no Rio de Janeiro. O jogo só assumiu a liderança após o término da trama de Glória Perez e começo do "The Voice Brasil", reality de música.

O maior pico da transmissão foi durante a disputa de pênaltis, que foi vencida pelo clube argentino. No Rio, o SBT chegou a ganhar 10 pontos de diferença da Globo. Em São Paulo, antes das penalidades, o jogo ficou novamente atrás das exibições de Globo e Record.

De acordo com os dados divulgados pelo site "UOL", a transmissão com Téo José, Mauro Beting e Jorginho marcou 19 pontos de média, com 25 de pico com a bola rolando, entre 21h30 e 23h37, na capital fluminense. No mesmo horário, a Globo fechou 24 pontos com "Jornal Nacional", novela e reality. Na capital paulista, o SBT teve 8 pontos de média, com picos de 10. A Record marcou 10 e a Globo fechou com 26.