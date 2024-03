Jogo do Flamengo hoje: onde assistir ao vivo e o horário do Campeonato Carioca

Flamengo x Madureira disputam hoje, sábado (02/03), a 11° rodada do Campeonato Carioca. O jogo acontece às 16h (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Flamengo x Madureira ao vivo?

A partida entre Flamengo x Madureira poderá ser acompanhada ao vivo pela Band, pela Bandsports e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como Flamengo x Madureira chegam para o jogo?

Flamengo lidera invicto o Campeonato Carioca com 7 vitórias, 3 empates, 20 gols marcados e apenas 1 gol sofrido. A equipe está em uma sequência de 5 vitórias.

Já Madureira ocupa a 8° posição e acumula 3 vitórias, 1 empate, 6 derrotas, 9 gols marcados e 10 gols sofridos. O time está em uma sequência de 4 derrotas.

Flamengo x Madureira: prováveis escalações

Flamengo: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Arrascaeta e De La Cruz; Pedro, Everton e Luiz Araújo. Técnico: Tite.

Madureira: Mota; Dadinha, Marcão, Arthur e Evandro; Arthur Santos, Wagninho e Pablo Pardal; Arthur Martins, Patryck Ferreira e Hugo Borges. Técnico: Daniel Neri.

FICHA TÉCNICA

Flamengo x Madureira

Campeonato Carioca

Local: Estádio Jornalista Mário Filho, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 02 de março de 2024, 16h