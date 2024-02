Jogo do Flamengo hoje: onde assistir ao vivo e o horário do Campeonato Carioca

Flamengo x Boavista disputam hoje, terça-feira (20/02), a 9° rodada do Campeonato Carioca. O jogo será realizado às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Flamengo x Boavista ao vivo?

A partida entre Flamengo x Boavista poderá ser acompanhada ao vivo pela Band, pela Bandsports e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como Flamengo x Boavista chegam para o jogo?

Flamengo está na vice-liderança do Campeonato Carioca com 5 vitórias, 3 empates, 14 gols marcados e apenas 1 gol sofrido. A equipe e o Fluminense são os únicos times ainda invictos na competição.

Já Boavista ocupa a 7° posição e acumula 3 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 10 gols marcados e 12 gols sofridos. O time passou por 1 vitória, 3 empates e 1 derrota nas últimas rodadas do Cariocão.

Flamengo x Boavista: prováveis escalações

Flamengo: Rossi; Varela, David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Igor Jesus, De la Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro. Técnico: Tite.

Boavista: André Luiz; Pablo Maldini, Sheldon, Mizael e Alyson; William Oliveira, Ryan Guilherme e Crystopher; Matheus Lucas, Jeffinho (Abner) e Matheus Alessandro. Técnico: Filipe Cândido.

FICHA TÉCNICA

Flamengo x Boavista

Campeonato Carioca

Local: Estádio Jornalista Mário Filho, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 20 de fevereiro de 2024, 21h30