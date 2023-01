Jogo do Flamengo hoje: onde assistir ao vivo e horário do Campeonato Carioca

As equipes Flamengo x Nova Iguaçu disputam neste sábado (21/01) uma partida pela 3° rodada do Campeonato Carioca. O jogo acontece às 16h (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Flamengo x Nova Iguaçu ao vivo?

A partida Flamengo x Nova Iguaçu pode ser assistida ao vivo pelos canais TV Band e Bandsports, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como Flamengo x Nova Iguaçu chegam para o jogo?

Flamengo já passou por uma vitória de 1 a 0 contra Audax-RJ, outra de 4 a 1 sobre a Portuguesa-RJ e um empate sem gols com Madureira.

Já Nova Iguaçu estreou na competição com um empate sem gols com Volta Redonda e uma derrota de 1 a 0 para o Fluminense.

Prováveis escalações

Nova Iguaçu​: Max; Léo Fernandes, Michel, Gabriel Pinheiro e Márcio; Igor Fraga, Gustavo Nicola e ícaro; Ewerton, Andrey e Nathan Palafoz. Técnico: Carlos Vitor.

Flamengo: Santos, Varela, David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabigol e Pedro. Técnico: Vítor Pereira.

FICHA TÉCNICA

Flamengo x Nova Iguaçu

Campeonato Carioca

Local: Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 21 de janeiro de 2023, 16h