Jogadores da base do Real Madrid podem responder criminalmente por pornografia infantil

Quatro jogadores dos times de base do Real Madrid estão sendo investigados pelo Ministério Público da Espanha por pornografia infantil. O caso foi revelado há algumas semanas quando os atletas foram detidos para prestarem depoimentos sobre um vídeo íntimo com uma adolescente de 16 anos.

O caso de "revelação de segredos sexuais” teria sido denunciado pela mãe da menor, nas Ilhas Canárias, e uma investigação levou até os atletas. De acordo com a rede de rádio "Cadena Ser", o MP vê indícios de pornografia infantil, após os atletas terem gravado as relações sexuais com a menor.

Em depoimento, os quatro jogadores afirmaram que as gravações, assim como as relações, foram consentidas, e seguiram uma espécie de lema de que “o que acontece nas Canárias, fica nas Canárias”. De acordo com eles, a jovem teria chegado a dizer isto, e outra vítima, maior de idade, também teria consentido.

A vítima de maior negou a versão dos atletas, e a menor não se pronunciou sobre o consentimento das gravações. No entanto, as duas alegaram, em depoimento, que as relações sexuais foram consentidas, as gravações não.

Ainda de acordo com a rádio espanhola, após os atos, todos teriam discutido cerca de 10 minutos sobre os vídeos, e durante as discussões os atletas compartilharam as gravações, mas garantiram as meninas que haviam apagado.

O MP espanhol prevê indícios da prática de pornografia infantil no caso, e no país, as penas para o crime chegam a cinco anos de prisão.