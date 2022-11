Jogador do Vasco é preso no Chile suspeito de ameaçar esposa grávida

O jogador do Vasco, Carlos Palacios, foi preso nesta sexta-feira (25), no Chile, por ameaçar a esposa. A informação foi confirmada por dois jornais chilenos: o "La Tercera" e o "El Dia".

De acordo com as reportagens, Palacios foi detido na madrugada desta sexta por ameaçar a esposa, que está grávida. O casal, que já tem um filho, de 2 anos, está no Chile passando férias.

Ainda segundo os periódicos, a polícia informou que Palacios foi à casa da esposa buscar o filho de doias anos, e o casal discutiu. Posteriormente, o jogador teria ameaçado matá-la com uma arma.

O Vasco informou que está apurando internamente o fato e irá se pronunciar quando tiver informações oficiais.

Palacios, de 22 anos, foi contratado em abril pelo Vasco. O clube adquiriu por cerca de R$ 8 milhoes 70% do jogador chileno, que tem contrato até abril de 2025.