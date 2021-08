Jovem que caiu de aeronave durante fuga do Afeganistão era jogador de futebol

Na última segunda-feira (16), afegãos e estrangeiros tentaram fugir de Cabul, capital do Afeganistão, a todo custo, os vídeos chocaram o mundo através das redes sociais. Em uma das imagens é possível ver pessoas caindo de uma aeronave americana após a decolagem do aeroporto de Cabul. As informações são da emissora “Ariana News”, canal de notícias do país.

Uma dessas pessoas era o jogador de futebol Zaki Anwari. O atleta de apenas 19 anos foi encontrado morto após cair do trem de pouso da aeronave militar C-17, dos Estados Unidos. Algumas agências de notícias internacionais, afirmam que o corpo do jovem só foi retirado depois do avião pousar no Catar.

O jovem atuava pela seleção sub-16 do Afeganistão. Pessoas que ficaram no aeroporto afirmaram que outras vítimas caíram do avião. No entanto, apenas Anwari teve sua morte confirmada.