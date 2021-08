Jogador da Seleção Brasileira Olímpica vai ser homenageado na Câmara do Rio de Janeiro

Atacante da Seleção Brasileira de futebol masculino e campeão em Tóquio, Paulinho vai ser homenageado com a maior honraria da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. O jogador do Bayer Leverkusen-ALE vai vai receber a medalha Pedro Ernesto pela sua colaboração ao combate à intolerância religiosa.

Paulinho é praticante do Candomblé. No primeiro jogo da Seleção nas Olimpíadas o jogador marcou o quarto gol da vitória do Brasil por 4 a 2, contra a Alemanha, e na comemoração fez a flecha do caçador Oxóssi.

A ideia da homenagem foi do vereador Átila A. Nunes (DEM) e foi aprovada por unanimidade. Nas redes sociais o político justificou o pedido.

“Paulinho fez uma grande contribuição para o combate à intolerância religiosa ao homenagear, na estreia da seleção olímpica, em Tóquio, o orixá Oxóssi, sacando uma flecha imaginária das costas após fazer o gol. Foi a imagem mais poderosa do jogo e fortaleceu o debate sobre o respeito à diversidade religiosa”, escreveu.

Ainda não há data para a entrega da honraria. Paulinho foi do Japão direto para a Alemanha e não deve participar da cerimônia, podendo ser representado por um de seus irmãos, que vivem no Rio de Janeiro.

Antes das Olimpíadas começarem, o jogador escreveu uma carta publicada no "The Player's Tribune". No texto, Paulinho fez um forte relato e disse: “Rezo todos os dias para que Exu ilumine o Brasil e os nossos caminhos. Que os orixás nos deem forças para buscar essa medalha de ouro. O brilho dela seria um alento para o povo brasileiro após tantos meses de caos no país”.

