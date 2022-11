Jogador da Holanda marca o gol mais rápido da Copa do Mundo 2022 contra o Equador

No segundo jogo desta sexta-feira (25) entre Holanda x Equador, na Copa do Mundo, ocorreu o gol mais rápido do Mundial do Catar. O jogador Gakpo, da Seleção da Holanda, mandou um chutaço de fora da área e marcou o gol mais rápido da Copa do Mundo 2022 com cinco minutos de jogo.

As duas equipes lutam por uma vaga nas oitavas de finais da competição, ao lado de Senegal, que venceu mais cedo o Catar, por 3 a 1. O Catar já está eliminado.

O gol mais rápido das Copas foi marcado no Mundial de 2002 sediado na Coreia do Sul e Japão. O jogador Hakan Sukur, da Turquia, marcou o gol mais rápido do torneio com 11 segundos, na partida contra a Coreia do Sul, na decisão do terceiro lugar.