Jogador brasileiro sofre parada cardiorrespiratória durante partida em Portugal; assista!

O jogador brasileiro Alex Apolinário, de 24 anos, sofreu uma parada cardiorrespiratória durante o jogo entre Alverca, clube que o atleta defende e o Almeirim, na Terceira Divisão do Campeonato Português. O atleta foi reanimado com uso de um desfibrilador e em seguida foi encaminhado para um hospital onde segue internado se recuperando.

Alex caiu desacordado no primeiro tempo da partida. O jogo foi paralisado e não foi mais retomado. Os jogadores das duas equipes realizaram uma oração no meio de campo. O Alverca, clube do atleta, se manifestou com nota nas redes sociais.

ASSISTA AO MOMENTO EM QUE O ATLETA CAIU NO GRAMADO

Lance em que o Alex Apolinário do Alverca sofreu uma parada cardíaca dentro do campo.👇🏻 pic.twitter.com/pjex3VsrUI — CRIAS DA TOCA 🦊💙 (@criasdatoca) January 3, 2021

“O FC Alverca Futebol SAD informa que o atleta Alex Apolinário aparentemente sofreu, no relvado, aos 27 minutos do jogo diante do UFC Almeirim, uma parada cardiorrespiratória. O atleta foi imediatamente atendido pelos profissionais de saúde do FC Alverca Futebol SAD, devidamente treinados, com desfibrilador, que está sempre presente nos jogos e treinos da equipa. Queremos agradecer em primeiro lugar aos Bombeiros e a Ambulância que rapidamente chegaram ao relvado do Estádio e assumiram o socorro ao nosso jogador", escreveu.

O jogador iniciou a carreira no Botafogo-SP, atuou por quatro temporadas no Cruzeiro-MG, além de defender as cores do Athletico Paranaense. O Atleta está na sua terceira temporada no Alverca de Portugal.